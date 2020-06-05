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10:36 05.06.2020

Аваков в Раде о скандале в Кагарлыке: полиция является отображением общества

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Аваков в Раде о скандале в Кагарлыке: полиция является отображением общества

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу утром отчитывается перед народными депутатами по происшествию в Кагарлыке Киевской области и просит депутатов не обвинять всю полицию "из-за нескольких негодяев".

"МВД и Нацполиция является отображением … украинского общества. Принципиально, как система реагирует на это", - сказал Аваков в пятницу, выступая в Верховной Раде.

"Врадиевку пытались скрыть, мы не прикрываем ничего", - сказал он.

Аваков напомнил, что расследованием инцидента занимается Государственное бюро расследований, полиция проводит внутреннее расследование, а само отделение полиции расформировано.

"По итогам анализа этого инцидента… приняты решения… во всех подразделениях полиции… будет введена полная фиксация следственных действий в отделениях полиции", - рассказал он.

"Обращаюсь к вам не обвинять весь коллектив полиции из-за нескольких негодяев", - подчеркнул глава МВД.

Теги: #кагарлык #полиция #аваков
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