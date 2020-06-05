Степанов: 300% надбавки медикам были выплачены в полном объеме

Зарплаты вместе с 300%-ными надбавками были выплачены медикам в полном объеме, заверил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Зарплаты за март были выплачены в полном объеме и это было 300%. Зарплаты начиная с 1 апреля, май и дальше для медработников, которые работают непосредственно с больными коронавирусом, выплачиваются через Национальную службу здоровья (НСЗУ). У нас было внедрено четыре пакета, по которым заключены соответствующие договоры. Средства перечислены на счета больниц, которые выплачивают зарплату этим врачам. При этом в постановлении правительства четко прописано, что средства направляются на выплату 300% зарплаты и на процесс лечения больных коронавирусом", - сказал он.