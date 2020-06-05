В районе проведения ООС пограничники задержали краматорчанина-"ополченца"

Во время реализации оперативной информации пограничники Краматорского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, в четверг задержали жителя Краматорска, являвшегося "народным ополченцем".

"Мужчина 1986 года рождения, житель города Краматорск, в апреле 2014 года добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, которые тогда называли себя "народное ополчение Донбасса". Там он нес службу на одном из блокпостов, выполнял задачи по соблюдению так называемого пропускного режима, проверке документов и осмотре транспортных средств граждан", - сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.