События

10:28 05.06.2020

В районе проведения ООС пограничники задержали краматорчанина-"ополченца"

1 мин читать
В районе проведения ООС пограничники задержали краматорчанина-"ополченца"

Во время реализации оперативной информации пограничники Краматорского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, в четверг задержали жителя Краматорска, являвшегося "народным ополченцем".

"Мужчина 1986 года рождения, житель города Краматорск, в апреле 2014 года добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, которые тогда называли себя "народное ополчение Донбасса". Там он нес службу на одном из блокпостов, выполнял задачи по соблюдению так называемого пропускного режима, проверке документов и осмотре транспортных средств граждан", - сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

По данному факту в Национальную полицию направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #оос #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:11 05.06.2020
Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

18:01 04.06.2020
Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе в четверг

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе в четверг

13:00 04.06.2020
С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

07:10 04.06.2020
Российские наемники четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Российские наемники четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

18:29 03.06.2020
Российские наемники обстреляли украинские позиции под Богдановкой, потерь нет

Российские наемники обстреляли украинские позиции под Богдановкой, потерь нет

07:25 03.06.2020
Российские наёмники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, ранен военнослужащий ВСУ

Российские наёмники на Донбассе 9 раз открывали огонь по украинским позициям, ранен военнослужащий ВСУ

18:00 02.06.2020
Российские наемники во вторник 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен один боец ВСУ

Российские наемники во вторник 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен один боец ВСУ

17:14 02.06.2020
Жители Крыма и Донбасса могут поступать в вузы без ВНО через центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" до 23 октября

Жители Крыма и Донбасса могут поступать в вузы без ВНО через центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" до 23 октября

16:06 02.06.2020
Под Марьинкой ранен украинский военный

Под Марьинкой ранен украинский военный

13:17 02.06.2020
Первые КПВВ в зоне ООС откроют после 10 июня, адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех – совещание у Зеленского

Первые КПВВ в зоне ООС откроют после 10 июня, адаптивный карантин введен во всех областях Украины, кроме трех – совещание у Зеленского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине пока не будут отменять масочный режим – министр здравоохранения

Количество больных Covid-19 за сутки выросло в половине областей Украины и в Киеве

В Украине за минувшие сутки 553 новых случая Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели

Всеукраинский совет церквей инициирует встречу с Зеленским для обсуждения противодействия домашнему насилию и коммерческого суррогатного материнства

В КС поступило представление Верховного суда о конституционности введенных на время карантина ограничений прав и свобод граждан

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове подорвали банкомат

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где проходит массовая акция

Аваков о деле Шеремета: по трем подозреваемым материалы переданы в суд, не надо политических спекуляций

Встановлено 67 причетних до перестрілки в Броварах - Аваков

Почти 450 тыс. случаев коронавируса зафиксировано в России, за сутки прирост - 8,7 тыс., 144 умерших

Незначительная динамика роста заболеваемости COVID-19 не помешает выйти из карантина - Главсанврач

Установлены 67 причастных к перестрелке в Броварах - Аваков

Аваков в Раде о скандале в Кагарлыке: полиция является отображением общества

Под Радой проходит акция за отставку Авакова, горят "дымовые шашки"

Степанов: 300% надбавки медикам были выплачены в полном объеме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА