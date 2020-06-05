События

10:09 05.06.2020

В Украине пока не будут отменять масочный режим – министр здравоохранения

1 мин читать
В Украине пока не будут отменять масочный режим – министр здравоохранения

В Украине пока не планируется отменять масочный режим, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Правительство внедрило режим адаптивного карантина, внедрило некоторые этапы выхода из карантина, но карантин не отменяли. Я хочу напомнить, что у нас болеют люди коронавирусом – за сегодняшний день это 553 человека, вчера было 588. Стратегия, которую мы выбрали – это стратегия сдерживания, но это никаким образом не отменяет масочный режим и соблюдение социальной дистанции", - сказал он.

Теги: #коронавирус #степанов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 05.06.2020
Почти 450 тыс. случаев коронавируса зафиксировано в России, за сутки прирост - 8,7 тыс., 144 умерших

Почти 450 тыс. случаев коронавируса зафиксировано в России, за сутки прирост - 8,7 тыс., 144 умерших

10:39 05.06.2020
Незначительная динамика роста заболеваемости COVID-19 не помешает выйти из карантина - Главсанврач

Незначительная динамика роста заболеваемости COVID-19 не помешает выйти из карантина - Главсанврач

10:28 05.06.2020
Степанов: 300% надбавки медикам были выплачены в полном объеме

Степанов: 300% надбавки медикам были выплачены в полном объеме

10:09 05.06.2020
Семь областей и Киев не могут открывать заведения общепита из-за эпидситуации

Семь областей и Киев не могут открывать заведения общепита из-за эпидситуации

09:41 05.06.2020
Количество больных Covid-19 за сутки выросло в половине областей Украины и в Киеве

Количество больных Covid-19 за сутки выросло в половине областей Украины и в Киеве

09:26 05.06.2020
Чехия снимает введенный из-за карантина контроль на границах с Австрией и Венгрией

Чехия снимает введенный из-за карантина контроль на границах с Австрией и Венгрией

09:19 05.06.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 391 тыс. человек, число инфицированных - 6,6 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 391 тыс. человек, число инфицированных - 6,6 млн

09:17 05.06.2020
В Украине за минувшие сутки 553 новых случая Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 553 новых случая Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели

08:37 05.06.2020
Во Львовской области подтверждено 73 новых больных коронавирусом за сутки

Во Львовской области подтверждено 73 новых больных коронавирусом за сутки

07:19 05.06.2020
Организаторы Олимпиады в Токио примут решение о проведении игр по ситуации с COVID-19 к следующей весне

Организаторы Олимпиады в Токио примут решение о проведении игр по ситуации с COVID-19 к следующей весне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных Covid-19 за сутки выросло в половине областей Украины и в Киеве

В Украине за минувшие сутки 553 новых случая Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели

Всеукраинский совет церквей инициирует встречу с Зеленским для обсуждения противодействия домашнему насилию и коммерческого суррогатного материнства

В КС поступило представление Верховного суда о конституционности введенных на время карантина ограничений прав и свобод граждан

Крищенко: у полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях в столице в пятницу

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове подорвали банкомат

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева, где проходит массовая акция

Аваков о деле Шеремета: по трем подозреваемым материалы переданы в суд, не надо политических спекуляций

Встановлено 67 причетних до перестрілки в Броварах - Аваков

Установлены 67 причастных к перестрелке в Броварах - Аваков

Аваков в Раде о скандале в Кагарлыке: полиция является отображением общества

Под Радой проходит акция за отставку Авакова, горят "дымовые шашки"

В районе проведения ООС пограничники задержали краматорчанина-"ополченца"

Территория вокруг Белого дома останется закрытой до 10 июня из-за протестов в Вашингтоне

Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена – Google

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА