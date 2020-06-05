События

10:36 05.06.2020

Под Радой проходит акция за отставку Авакова, горят "дымовые шашки"

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Под Радой проходит акция за отставку Авакова, горят "дымовые шашки"

В пятницу утром на площади Конституции у здания Верховной Рады в центре Киева проходит акция с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", под стенами парламента собралось несколько сотен человек. Участники акции требуют отставки министра внутренних дел Авакова. С собой протестующие принесли плакаты с соответствующими надписями и национальную символику.

Протестующие также привезли под парламент автомобиль УАЗ, накрытый тентом.

В пятницу Верховная Рада на часе вопросов к правительству заслушает отчёт Авакова о состоянии расследований по резонансным делам, в частности по перестрелке в Броварах и изнасилованию сотрудниками полиции женщины в Кагарлыке Киевской области.

Когда Аваков начал выступать с трибуны парламента, участники акции сняли тент с привезенного автомобиля, после чего стало видно, что УАЗ похож на аналогичное транспортное средство, которое используют сотрудники МВД.

После этого активисты погрузили в него дымовые шашки и подожгли их, несмотря на попытки правоохранителей помешать этому.

В настоящее время площадь Конституции заволокло дымом от активированных шашек.

Теги: #верховная_рада #аваков
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