Семь областей и Киев не могут открывать заведения общепита из-за эпидситуации

Семь областей и Киев не могут открывать заведения общественного питания в связи с эпидемической ситуацией, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"По индикатору заболеваемости у нас сегодня не проходят Киев, Волынская, Житомирская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области. По тестированию не проходят Донецкая и Луганская. То есть в этих областях по решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не должно быть разрешено открываться заведениям общественного питания, поскольку не достигнуты критерии, которые позволят их открыть. Если же заведения будут открываться, то это будет нарушением постановления о введении адаптивного карантина", - сказал он.