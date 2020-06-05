Количество больных Covid-19 за сутки выросло в половине областей Украины и в Киеве

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 11 из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки зафиксировано в Киеве – 82 новых инфицированных, во Львовской области - 73, в Ривненской области – 57 случаев.

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 16 новых случаев заболевания Covid-19, 1 - смерти и 20 случаев выздоровления (с начала пандемии было 1 093 заболевших, 17 умерших и 697 выздоровевших), сейчас в области болеет 379 человек (на 5 меньше за сутки);

- в Волынской области - 22 случая заболевания и 1 - смерти (за все время 1 008 заболели, 30 умерли и 294 выздоровели), сейчас болеет 684 человека (на 21 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 3 новых случая заболевания и 48 – выздоровления (за все время 960 заболели, 21 умер и 397 выздоровели), сейчас болеет 542 человека (на 45 меньше за сутки);

- в Донецкой области 21 человек заболел и 10 выздоровели (с начала пандемии 195 заболели, 5 умерли и 119 выздоровели), сейчас болеет 71 человек (на 11 больше за сутки);

- в Житомирской области 22 новых случая заболевания, 1 - смерти и 8 - выздоровления (за все время 855 заболели, 15 умерли и 482 выздоровели), сейчас болеет 358 человек (на 13 больше за сутки);

- в Закарпатской области 23 человека заболели и 27 выздоровели (с начала пандемии - 1 280 заболели, 28 умерли и 551 выздоровели), сейчас болеет 701 человек (за сутки на 4 меньше);

- в Запорожской области 8 человек заболели и 11 - выздоровели (с начала пандемии 477 заболели, 14 умерли и 280 выздоровели), сейчас болеет 183 человека (на 3 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 16 человек заболели, 1 умер и 6 выздоровели (1 507, 85 и 893 соответственно с начала пандемии), сейчас болеет 529 человек (на 9 больше за сутки);

- в Киеве подтверждено 82 новых случая заболевания Covid-19, 4 - смерти и 27 выздоровления (всего 3 292 случая заболевания, 73 - смерти и 876 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 343 человека (за сутки на 51 больше);

- в Киевской области 38 человек заболели, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии 1 711, 37 и 472 соответственно), сейчас болеет 1 202 человека (за сутки на 38 больше);

- в Кировоградской области 12 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 4 - выздоровления (за все время 538 заболели, 27 умерли и 413 выздоровели), сейчас болеет 98 человек (на 7 больше за сутки);

- в Луганской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 2 человека выздоровели (с начала пандемии 51 заболели и 43 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 8 человек (на 2 меньше за сутки);

- во Львовской области 73 новых случая заболевания, 1 - смерти и 2 - выздоровления (за все время - 1 988, 63 и 492 соответственно), сейчас болеет 1 433 человека (на 70 больше за день);

- в Николаевской области 12 новых случаев заболевания и 6 выздоровления зафиксировано (с начала пандемии 307 заболели, 7 умерли и 188 выздоровели), сейчас болеет 112 человек (на 6 больше за сутки);

- в Одесской области 37 новых случаев заболевания и 39 выздоровления (с начала пандемии 970, 18 и 329 соответственно), сейчас болеет 623 человека (на 2 меньше за сутки);

- в Полтавской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 2 человека выздоровели (с начала пандемии 272 заболевших, 13 умерших и 255 выздоровевших), сейчас болеет 4 человека (за сутки на 2 меньше);

- в Ривненской области 57 новых случаев заболевания и 20 - выздоровления (за все время - 1 962, 40 и 1 039 соответственно), сейчас болеют 883 человека (на 37 больше за сутки);

- в Сумской области 11 человек заболели и 8 выздоровели за сутки (с начала пандемии 188 заболели, 4 умерли и 155 выздоровели), сейчас болеет 29 человек (на 3 больше за сутки);

- в Тернопольской области 13 новых случаев заболевания и 5 - выздоровления (за все время 1 233 заболели, 26 умерли и 963 выздоровели), сейчас болеет 244 человека (на 8 больше за сутки);

- в Харьковской области 30 новых случаев заболевания, 2 - смерти и 3 – выздоровления (за все время 1 196, 51 и 474 соответственно), сейчас болеет 671 человек (за сутки на 25 больше);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти за сутки не зафиксировано, 4 человека выздоровели (с начала пандемии 179 заболевших, 3 умерших и 165 выздоровевший), сейчас болеет 11 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Хмельницкой области 4 новых случая заболевания и 30- выздоровления (за все время 501 заболели, 11 умерли и 306 выздоровели), сейчас болеет 184 человека (на 26 меньше за сутки);

- в Черкасской области 3 человека заболели и 7 выздоровели (с начала пандемии 432 заболели, 16 умерли и 334 выздоровели), сейчас болеет 82 человека (на 4 больше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 38 новых случаев заболевания Covid-19, 2 - смерти и 28 случаев выздоровления (3 519 заболевших, 150 умерших и 1 079 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 290 человек (на 8 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 12 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 13 – выздоровления (за все время 250 заболевших, 8 умерших и 76 выздоровевших), сейчас болеет 166 человек (на 2 меньше за сутки).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки выявлено 553 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - 588, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 330 выздоровели. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 830 человек, что на 208 больше, чем днем ранее.