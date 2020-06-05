Чехия снимает введенный из-за карантина контроль на границах с Австрией и Венгрией

С полудня пятницы Чехия открывает границы для беспрепятственного перемещения с Австрией и Венгрией, сообщил в Твиттере глава чешского МИД Томаш Петричек.

"С 12:00 сегодняшнего дня поездки в Австрию и Венгрию - без проверок и ограничений, то есть как прежде. Переговоры с Германией продолжаются. Чехи могут вернуться без теста (на коронавирус), но с германской стороны продолжают действовать нынешние условия", - написал Петричек.

Ранее Чехия сняла ограничения на сообщение со Словакией. Из соседних с Чехией стран особый режим в связи с пандемией COVID-19 пока продолжает поддерживать только Польша.