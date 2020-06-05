Число жертв коронавируса в мире превысило 391 тыс. человек, число инфицированных - 6,6 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 391 тыс. 179 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 106 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Днем ранее этот показатель составлял 5 тыс. 755.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 6 млн 639 тыс. 092 инфицированных COVID-19, рост составил 127 тыс. 369 против 128 тыс. 745 сутками ранее, излечились более 2,87 млн. человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 6 млн 702 тыс. 793 человека, скончались более 393 тыс., излечились 3,2 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 872 тыс. 660 (108 тыс. 211 скончавшихся), Бразилии - 614 тыс. 941 (34 тыс. 22), Великобритании - 283 тыс. 079 (39 тыс. 987), Испании - 240 тыс. 660 (27 тыс. 133), Италии - 234 тыс. 13 (33 тыс. 689), Индии - 226 тыс. 770 (6 тыс. 363), Франции - 189 тыс. 569 (29 тыс. 68), Германии - 184 тыс. 472 (8 тыс. 635), Перу - 183 тыс. 198 (5 тыс. 31), Турции - 167 тыс. 410 (4 тыс. 630), Иране - 164 тыс. 270 (8 тыс. 71), Чили - 118 тыс. 292 (1 тыс. 356), Мексике - 105 тыс. 680 (12 тыс. 545).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 50,4 против 49,8 в четверг. В США он достиг 333 человек, Испании - 580, Великобритании - 588, Италии - 557, Бразилии - 160, Франции - 445, Германии - 104, Турции - 55, Иране - 96, Индии - 5, Перу - 153, Чили - 71, Мексике - 97. В России, сообщает портал, этот показатель составляет 37.

По данным российского штаба по борьбе с инфекцией на утро четверга, в стране было выявлено 441 тыс. 108 заболевших, зафиксировано 5 тыс. 384 летальных исхода. 204 тыс. 623 человек вылечились.

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах.