События

09:19 05.06.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 391 тыс. человек, число инфицированных - 6,6 млн

2 мин читать
Число жертв коронавируса в мире превысило 391 тыс. человек, число инфицированных - 6,6 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 391 тыс. 179 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 106 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Днем ранее этот показатель составлял 5 тыс. 755.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, насчитывается 6 млн 639 тыс. 092 инфицированных COVID-19, рост составил 127 тыс. 369 против 128 тыс. 745 сутками ранее, излечились более 2,87 млн. человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 6 млн 702 тыс. 793 человека, скончались более 393 тыс., излечились 3,2 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 872 тыс. 660 (108 тыс. 211 скончавшихся), Бразилии - 614 тыс. 941 (34 тыс. 22), Великобритании - 283 тыс. 079 (39 тыс. 987), Испании - 240 тыс. 660 (27 тыс. 133), Италии - 234 тыс. 13 (33 тыс. 689), Индии - 226 тыс. 770 (6 тыс. 363), Франции - 189 тыс. 569 (29 тыс. 68), Германии - 184 тыс. 472 (8 тыс. 635), Перу - 183 тыс. 198 (5 тыс. 31), Турции - 167 тыс. 410 (4 тыс. 630), Иране - 164 тыс. 270 (8 тыс. 71), Чили - 118 тыс. 292 (1 тыс. 356), Мексике - 105 тыс. 680 (12 тыс. 545).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 50,4 против 49,8 в четверг. В США он достиг 333 человек, Испании - 580, Великобритании - 588, Италии - 557, Бразилии - 160, Франции - 445, Германии - 104, Турции - 55, Иране - 96, Индии - 5, Перу - 153, Чили - 71, Мексике - 97. В России, сообщает портал, этот показатель составляет 37.

По данным российского штаба по борьбе с инфекцией на утро четверга, в стране было выявлено 441 тыс. 108 заболевших, зафиксировано 5 тыс. 384 летальных исхода. 204 тыс. 623 человек вылечились.

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах.

Теги: #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:41 05.06.2020
Количество больных Covid-19 за сутки выросло в половине областей Украины и в Киеве

Количество больных Covid-19 за сутки выросло в половине областей Украины и в Киеве

09:26 05.06.2020
Чехия снимает введенный из-за карантина контроль на границах с Австрией и Венгрией

Чехия снимает введенный из-за карантина контроль на границах с Австрией и Венгрией

09:17 05.06.2020
В Украине за минувшие сутки 553 новых случая Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели

В Украине за минувшие сутки 553 новых случая Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели

08:37 05.06.2020
Во Львовской области подтверждено 73 новых больных коронавирусом за сутки

Во Львовской области подтверждено 73 новых больных коронавирусом за сутки

07:19 05.06.2020
Организаторы Олимпиады в Токио примут решение о проведении игр по ситуации с COVID-19 к следующей весне

Организаторы Олимпиады в Токио примут решение о проведении игр по ситуации с COVID-19 к следующей весне

04:54 05.06.2020
В Китае за сутки зафиксированы пять новых активных случаев заражения коронавирусом и три бессимптомных больных - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки зафиксированы пять новых активных случаев заражения коронавирусом и три бессимптомных больных - Госкомздрав КНР

03:13 05.06.2020
США выделили $11 млрд на международные меры против COVID-19

США выделили $11 млрд на международные меры против COVID-19

22:43 04.06.2020
В Черновицкой области зафиксировано 38 новых случаев коронавируса – глава ОГА

В Черновицкой области зафиксировано 38 новых случаев коронавируса – глава ОГА

20:11 04.06.2020
В Армении обсуждают возможность введения комендантского часа из-за ситуации с Covid-19

В Армении обсуждают возможность введения комендантского часа из-за ситуации с Covid-19

19:11 04.06.2020
В Бразилии зарегистрировали рекордно высокое число смертей зараженных COVID-19 за сутки

В Бразилии зарегистрировали рекордно высокое число смертей зараженных COVID-19 за сутки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Количество больных Covid-19 за сутки выросло в половине областей Украины и в Киеве

В Украине за минувшие сутки 553 новых случая Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели

Всеукраинский совет церквей инициирует встречу с Зеленским для обсуждения противодействия домашнему насилию и коммерческого суррогатного материнства

В КС поступило представление Верховного суда о конституционности введенных на время карантина ограничений прав и свобод граждан

Крищенко: у полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях в столице в пятницу

ПОСЛЕДНЕЕ

Территория вокруг Белого дома останется закрытой до 10 июня из-за протестов в Вашингтоне

Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена – Google

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

В Конгрессе США представили законопроект против строительства "Северного потока-2"

Демократы предлагают ограничить полномочия президента в применении закона о восстаниях

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка и глава Житомирской ОГА обсудили вопросы защиты прав детей – Офис президента

Голикова, Рябчин и Прохоренко избраны в конкурсную комиссию НКРЭКУ от энергокомитета Рады

Большинство французов считают недопустимым снижение зарплаты в обмен на сохранение рабочего места – опрос

Буславец ожидает от нового руководства Центрэнерго предложений по закупкам угля на госшахтах

Меркель заявила, что точно не планирует остаться канцлером ФРГ на пятый срок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА