В Украине за минувшие сутки 553 новых случая Covid-19, 15 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели

553 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро пятницы, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 330 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 588 заболевших (но выздоровели 602), 3 июня - о 483 новых случаях инфицирования (выздоровели 362).

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром, количество инфицированных нарастающим итогом составило 25 964 человека, 11 372 выздоровели, 762 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 830 человек, что на 208 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки в Киеве – 82 новых инфицированных, во Львовской области - 73 , в Ривненской области – 57 случаев.

Как сообщил на брифинге в пятницу министр здравоохранения Максим Степанов, за минувшие сутки из 588 новых инфицированных 38 - дети и 103 медицинских работника. Госпитализирован в учреждения здравоохранения 141 человек.

За сутки проведено 14 301 тестирование, в т.ч. 10 563 методом ПЦР, 3 738 методом ИФА.