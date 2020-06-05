Во Львовской области подтверждено 73 новых больных коронавирусом за сутки

У 73 человек во Львовской области диагностирован коронавирус за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководительницы городского штаба противодействия коронавирусу Галины Сличной.

"По оперативным данным, за минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 460 ПЦР-тестов, из которых 73 оказались позитивными. Из них 43 жители Львова», -- указано в сообщении.

В общей сложности коронавирусную инфекцию обнаружили у 1988 жителей Львовской области, 66 человек умерли, 492 выздоровели.