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08:27 05.06.2020

Территория вокруг Белого дома останется закрытой до 10 июня из-за протестов в Вашингтоне

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Территория вокруг Белого дома останется закрытой до 10 июня из-за протестов в Вашингтоне

Территория вокруг комплекса Белого дома, включая всю площадь Лафайет, останется закрытой для публики до 10 июня из-за продолжающихся протестов, сообщил в четверг представитель Секретной службы США.

"Секретная служба США в координации с парковой полицией США объявляет о закрытии районов внутри и вокруг комплекса Белого дома. Эти закрытия направлены на поддержание необходимых мер безопасности вокруг комплекса Белого дома, а также на обеспечение возможности проведения мирных демонстраций. Было возведено охранное ограждение, и эти районы четко обозначены", - говорится в заявлении пресс-секретаря Секретной службы США.

Уточняется, что Эллипс на южной стороне Белого дома, E-стрит и ее тротуары между 15-й и 17-й улицами, Пенсильвания-авеню между 15-й и 17-й улицами и весь парк к северу от здания останутся закрытыми еще на неделю.

В последние дни вокруг Белого дома были возведены заборы и барьеры, чтобы держать демонстрантов на расстоянии. Протесты продолжались в Вашингтоне в течение последней недели.

Протесты в США начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы. В последние дни обстановка стала нормализоваться.

Теги: #администрация #сша #заграждение
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