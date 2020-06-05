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08:00 05.06.2020

Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена – Google

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Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена – Google

Китайские и иранские хакеры, связанные с правительствами своих стран, недавно безуспешно атаковали предвыборные штабы президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена, сообщил Google.

"Недавно обнаружил целевую кибератаку группы из Китая, направленную на предвыборный штаб Байдена, и целевую кибератаку иранской группы, направленную на штаб Трампа, осуществленные посредством фишинга", - написал в твиттере член группы анализа угроз Google Шейн Хантли.

Пресс-секретарь кампании Байдена сказал The Hill, что они знали об атаках.

"Нам известны сообщения от Google о том, что иностранные хакеры предприняли безуспешные попытки получить доступ к личным учетным записям электронной почты сотрудников предвыборной кампании. Мы с самого начала нашей кампании знали, что подвергнемся таким нападениям, и мы готовы к ним", - заявил он.

Пресс-секретарь кампании Трампа также заявил, что они осведомлены о предпринятых атаках.

"Мы бдительно относимся к кибербезопасности и не обсуждаем никаких наших мер предосторожности", - добавил он.

Теги: #иран #сша #китай #выборы
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