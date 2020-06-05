События

07:19 05.06.2020

Организаторы Олимпиады в Токио примут решение о проведении игр по ситуации с COVID-19 к следующей весне

1 мин читать
Организаторы Олимпиады в Токио примут решение о проведении игр по ситуации с COVID-19 к следующей весне

Организаторы Олимпийских игр в Токио будут следить за ситуацией с COVID-19 до следующей весны, чтобы принять решение проводить ли игры, сообщают японские СМИ.

"К марту будущего года станет понятно, состоялся ли отбор спортсменов. Это тоже важный момент. Исходя из такой ситуации на тот момент, организационный комитет должен будет принять решение", - завил заместитель председателя организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиаки Эндо.

В марте Международный олимпийский комитет и правительство Японии из-за пандемии коронавируса перенесли на год проведение Олимпийских игр, первоначально намеченных на 24 июля 2020 года.

Теги: #япония #коронавирус #олимпиада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:54 05.06.2020
В Китае за сутки зафиксированы пять новых активных случаев заражения коронавирусом и три бессимптомных больных - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки зафиксированы пять новых активных случаев заражения коронавирусом и три бессимптомных больных - Госкомздрав КНР

03:13 05.06.2020
США выделили $11 млрд на международные меры против COVID-19

США выделили $11 млрд на международные меры против COVID-19

22:43 04.06.2020
В Черновицкой области зафиксировано 38 новых случаев коронавируса – глава ОГА

В Черновицкой области зафиксировано 38 новых случаев коронавируса – глава ОГА

20:11 04.06.2020
В Армении обсуждают возможность введения комендантского часа из-за ситуации с Covid-19

В Армении обсуждают возможность введения комендантского часа из-за ситуации с Covid-19

19:11 04.06.2020
В Бразилии зарегистрировали рекордно высокое число смертей зараженных COVID-19 за сутки

В Бразилии зарегистрировали рекордно высокое число смертей зараженных COVID-19 за сутки

18:54 04.06.2020
Турция восстановит в июне авиасообщение с 40 странами

Турция восстановит в июне авиасообщение с 40 странами

18:21 04.06.2020
В Славянске подтверждено 19 новых случаев COVID-19

В Славянске подтверждено 19 новых случаев COVID-19

17:30 04.06.2020
У сотрудников военных комиссариатов в Ривном выявили COVID-19 - ОГА

У сотрудников военных комиссариатов в Ривном выявили COVID-19 - ОГА

16:36 04.06.2020
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 6,5 тыс., скончались 78 человек

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 6,5 тыс., скончались 78 человек

16:09 04.06.2020
"Vodafone Украина" за период карантина отправил 30 млн SMS с информацией о COVID-19

"Vodafone Украина" за период карантина отправил 30 млн SMS с информацией о COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Всеукраинский совет церквей инициирует встречу с Зеленским для обсуждения противодействия домашнему насилию и коммерческого суррогатного материнства

В КС поступило представление Верховного суда о конституционности введенных на время карантина ограничений прав и свобод граждан

Крищенко: у полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях в столице в пятницу

Приказ КГГА об отмене госаттестации в форме ВНО для выпускников является недействительным и не подлежащим к исполнению

Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня

ПОСЛЕДНЕЕ

Территория вокруг Белого дома останется закрытой до 10 июня из-за протестов в Вашингтоне

Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена – Google

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

В Конгрессе США представили законопроект против строительства "Северного потока-2"

Демократы предлагают ограничить полномочия президента в применении закона о восстаниях

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка и глава Житомирской ОГА обсудили вопросы защиты прав детей – Офис президента

Голикова, Рябчин и Прохоренко избраны в конкурсную комиссию НКРЭКУ от энергокомитета Рады

Большинство французов считают недопустимым снижение зарплаты в обмен на сохранение рабочего места – опрос

Буславец ожидает от нового руководства Центрэнерго предложений по закупкам угля на госшахтах

Меркель заявила, что точно не планирует остаться канцлером ФРГ на пятый срок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА