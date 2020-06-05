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07:11 05.06.2020

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Потерь среди воинов ОС в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Каменка, Авдеевка, Новолуганское, Орехово.

«С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку Новоалександровки. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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