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06:03 05.06.2020

Демократы предлагают ограничить полномочия президента в применении закона о восстаниях

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Демократы предлагают ограничить полномочия президента в применении закона о восстаниях

Демократы сената США внесли в четверг законопроект об ограничении президентской власти в применении закона о восстаниях 1807 года.

"Президент Трамп пригрозил использовать закон эпохи рабства, чтобы заглушить призывы к справедливости от тысяч американцев, протестующих против многовекового расистского угнетения", - говорится в заявлении автора законопроекта демократа Ричарда Блюменталя.

"Я предлагаю срочно провести необходимые реформы, чтобы обеспечить контроль и подотчетность широкой, практически неограниченной власти президента. Если президент использует военную силу против американцев у себя дома, Конгресс должен потребовать, по крайней мере, тех же проверок, которые сопровождают применение силы в отношении противников за рубежом", - добавил он.

Законопроект предполагает, что президент США должен будет получить одобрение Конгресса, прежде чем использовать закон о восстаниях.

Кроме того, он предлагает ограничить срок использования закона 14 днями, если только законодатели не примут резолюцию о его продлении.

Законопроект также запрещает американским военным принимать участие в "обыске, захвате, аресте" или подобной деятельности, если только они специально не наделены такими полномочиями в соответствии с законом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что может прибегнуть к помощи военных, если местные чиновники в городах и штатах США не смогут подавить протесты и беспорядки, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Американским военным, как правило, запрещено осуществлять правоохранительную деятельность на территории США, но закон о восстаниях 1807 года может отменить этот запрет.

Протесты по всей стране начались в ответ на смерть Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

Теги: #президент #сша #законопроект #протест
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