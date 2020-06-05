В Китае за сутки зафиксированы пять новых активных случаев заражения коронавирусом и три бессимптомных больных - Госкомздрав КНР

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы пять новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено три бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все больные в активной форме прибыли из-за рубежа: четверо - в Шанхай, один - в провинцию Сычуань. Из бессимптомных случаев "импортирован" один, 297 таких бессимптомных носителей находятся под наблюдением врачей.

Не зарегистрировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

За предыдущие сутки был зафиксирован один новый активный случай заражения коронавирусом и четверо бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 27 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 768 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части за сутки выявлено шесть новых случаев заражения, все - в Гонконге. С декабря прошлого года в трех районах подтверждены 1 тыс. 587 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 99 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).