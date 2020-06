Уполномоченный президента Украины по правам ребенка и глава Житомирской ОГА обсудили вопросы защиты прав детей – Офис президента

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба и председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко провели рабочее совещание по поддержке семей с детьми на Житомирщине, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Председатель ОГА отметил, что в связи с пандемией часть семей переживает кризис. В частности, речь идет о семьях, в которые вернулись дети из интернатных учреждений. И для помощи таким семьям необходимо объединить усилия области, громад и общественных организаций", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в четверг вечером.

Конгресс украинцев Канады, канадско-украинский фонд, Help Us Help международная корпорация Meest Express начали программу "Помощь детям Украины" для обеспечения семей и детей продуктовыми и гигиеническими наборами.

"Уже сегодня первая партия из 100 продуктовых и гигиенических наборов прибыла в Житомирскую область и будет передана семьям. На следующей неделе будет следующая партия", - отметил уполномоченный президента по правам ребенка.

Кулеба отметил, что в каждой украинской ОТГ должны быть специалисты по социальной работе.

"Сегодня руководители громад должны позаботиться об обеспечении сопровождении и поддержке детей и семей в сложных жизненных обстоятельствах, а особенно тех, в которые вернулись дети из интернатов. А это около двух тысяч детей в области", - отметил Кулеба.