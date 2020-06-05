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01:01 05.06.2020

Голикова, Рябчин и Прохоренко избраны в конкурсную комиссию НКРЭКУ от энергокомитета Рады

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Голикова, Рябчин и Прохоренко избраны в конкурсную комиссию НКРЭКУ от энергокомитета Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ избрал Светлану Голикову, Алексея Рябчина и Олега Прохоренко членами конкурсной комиссии по выбору членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Соответствующее решение комитет принял на своем заседании, транслировавшемся в сети Интернет, в четверг.

Всего на рассмотрение комитета было подано 11 кандидатур от фракций Рады и народных депутатов.

Эксперт "Проекта энергетической безопасности" USAID и экс-секретарь конкурсной комиссии НКРЭКУ Светлана Голикова была предложена фракцией "Европейская солидарность", и экс-глава "Укргазвидобування" и экс-член правления НАК "Нафтогаз" Олег Прохоренко – фракцией "Слуга народа", экс-замминистра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин – народным депутатом Остапом Шипайло (фракция "Слуга народа").

Глава комитета Андрей Герус в процессе обсуждения кандидатур отметил, что в ближайшее время ожидается Указ президента о ротации членов НКРЭКУ, и создание конкурсной комиссии для избрания ее новых членов очень актуально.

По словам Голиковой, конкурс согласно действующему законодательству необходимо объявить уже на протяжении пяти дней после выхода указа главы государства о ротации.

"Первое, с чего должна начать конкурсная комиссия, это утвердить регламент работы и положение о комиссии", – сказала она, уточнив, что проведение конкурса согласно процедуре занимает около 3 месяцев.

Согласно Закону об НКРЭКУ, конкурсная комиссия состоит из 5 членов, трех из которых делегирует энергокомитет Рады и по одному – Минэкоэнерго и Министерство развития громад и территорий, после чего состав комиссии утверждается Кабмином.

Как сообщалось, по информации на сайте НКРЭКУ, Дмитрий Коваленко, Елена Антонова и Оксана Кривенко назначены на должность членов комиссии по результатам открытого конкурса 29 мая 2018 года, Ольга Бабий, Руслан Кайдаш, Алексей Магда и Валерий Тарасюк (избранный тайным голосованием главой НКРЭКУ 4 ноября 2019 года) – указами президента от 29 октября 2019 года без конкурсов.

Как сообщалось, согласно Закону о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг, принятому в конце 2019 года, НКРЭКУ приобретает статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, для чего не требуется проведения процедур, связанных с ликвидацией и реорганизацией государственных органов.

Действующие члены регулятора продолжают осуществлять свои полномочия в течение срока, который составляет разницу между шестью годами и сроком их пребывания на должности, но с учетом предусмотренной законом ротации. Ротации подлежат по одному члену регулятора до 1 июля 2020-2021 годах, а также до 1 июля 2023 года, затем – по два члена НКРЭКУ ежегодно до 1 июля 2024-2025 годов.

Законом предусмотрена схема ротации членов НКРЭКУ с поименным списком, которая утверждается президентом Украины.

Теги: #рада #комитет #украина
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