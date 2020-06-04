Большинство французов считают недопустимым снижение зарплаты в обмен на сохранение рабочего места – опрос

Почти 70% французов выступают против того, чтобы испытывающие экономические трудности компании предлагали сотрудникам снижение зарплаты, чтобы избежать их увольнения, свидетельствуют данные опроса, проведенного для газеты "Фигаро".

Согласно его данным, 69% респондентов считают такую возможность недопустимой, противоположного мнения придерживается 31%.

Кроме того, отмечается, что 41% опрошенных из числа экономически активного населения заявляют, что в результате вызванного коронавирусом COVID-19 кризиса боятся потерять работу.

Опрос проводился 3-4 июня. В нем приняли участие более 1 тыс. французов старше 18 лет.

В апреле правительство Франции объявило об увеличении пакета помощи предприятиям в связи с ситуацией вокруг коронавируса. На поддержку компаний будет выделено не 45 млрд евро, как планировалось изначально, а 100 млрд евро.

В настоящее время во Франции продолжают действовать некоторые ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. На этой неделе в стране начался второй этап послабления ограничительных мер. В некоторых регионах заработали кафе и рестораны, парки и сады, а также музеи и достопримечательности.