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23:09 04.06.2020

Буславец ожидает от нового руководства Центрэнерго предложений по закупкам угля на госшахтах

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Буславец ожидает от нового руководства Центрэнерго предложений по закупкам угля на госшахтах

Врио министра энергетики Ольга Буславец в ближайшее время ожидает от нового руководства ПАО "Центрэнерго" предложений по закупках угля на государственных шахтах и погашению задолженности компании перед угольными предприятиями. 

"Я сегодня встречалась с новым руководителем "Центрэнерго", главой наблюдательного совета и заместителем главы Фонда госимущества, и у нас был разговор относительно планов компании по закупкам угля на государственных шахтах, и что именно они будут делать, чтобы погасить свою задолженность по углю", – сказала Буславец на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ в четверг.

При этом она добавила, что хорошо знает новое руководство "Центрэнерго" (Александра Корчинского – ИФ) по его работе в компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ)  и рассчитывает получить его предложения  по проблемным вопросам деятельности предприятия уже в кратчайшие сроки.

Перед этим Буславец обратила внимание на то, что несоблюдение генкомпаниями, в том числе НАЭК "Энергоатом" и "Центрэнерго", прогнозного энергобаланса приводит к тому, что "много угля остается невыработанным".

Она обратила внимание, что по результатам работы в мае, "Центрэнерго" стала единственной из компаний тепловой генерации, превысившей прогнозные показатели, заложенные в энергобалансе, но это не способствовало решению проблемы использования отечественного угля. 

"Перепроизводство электроэнергии "Центрэнерго" составило 320 млн кВт-ч. При этом почти половину месяца компания работала на газу, на что я уже обращала внимание", – подчеркнула Буславец.

По ее данным, ПАО "Донбассэнерго" недовыработало 46 млн кВт-ч, а энергохолдинг "ДТЭК" – 337 млн кВт-ч из заложенных в прогнозном энергобалансе.

"По ДТЭК это значит, что 170 тыс. тонн угля не сработали", – отметила врио министра.

При этом она акцентировала, что НАЭК "Энергоатом" напротив превысил заложенные балансом показатели на 550 млн кВт-ч.

Как сообщалось, глава Минэкоэнерго на совещании 8 мая подвергла критике ПАО "Центрэнерго", которое включило в работу газомазутный блок Трипольской ТЭС.

"Какая логика включения в работу газомазутных блоков, когда у нас профицит угля - как на станции, так и на складах шахт? Какое экономическое обоснование вы имеете?" – сказала Буславец.

Позже ПАО "Центрэнерго" включило такой же блок на Углегорской ТЭС.

"На сегодняшнем совещании в министерстве (энергетики и защиты окружающей среды – ИФ) представители "Центрэнерго" подтвердили, что включили еще один газомазутный блок – на Углегорской ТЭС. Считаю, что это неправильно, поскольку у них на складах очень много угля, который портится и подгорает", – сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" народный депутат Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа"), присутствовавший на совещании.

Наблюдательный совет "Центрэнерго" сменил и.о. генерального директора "Центрэнерго", назначив на эту должность экс-гендиректора компании "Технова" Александра Корчинского, чью кандидатуру правительство согласовало в конце февраля.

"Сегодня мы вернули под контроль государства "Центрэнерго". Несмотря на все сопротивление: судебный троллинг, неоднократное минирование здания Фонда госимущества, давление на наблюдательный совет", – написал глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.он на своей странице в Facebook 29 мая.

Теги: #виэ #украина #энергетика #рынок_электроэнергии
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