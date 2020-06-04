В Черновицкой области зафиксировано 38 новых случаев коронавируса – глава ОГА

В Черновицкой области лабораторно подтвердились 38 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-19, всего больных 3519 человек, сообщил глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

"От коронавируса сегодня выздоровели 28 буковинцев. Зато зафиксировали 38 новых случаев COVID-19. Областной лабораторный центр исследовал 412 образцов", - написал Осачук на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

По словам главы ОГА Таким общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3519 человек.