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22:20 04.06.2020

Глава Минфина отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с МВФ

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Глава Минфина отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с МВФ

Глава Министерства финансов Сергей Марченко отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), при этом он указал, что меморандум содержит реформу налоговой и таможни как единых юрлиц.

"Реформа налоговой системы (заложенная в меморандуме - ИФ) предусматривает создание единого юрлица в Госналоговой службе, и также в Гостаможенной службе... Это то, что мы бы делали с МВФ или без МВФ", - сказал Марченко в эфире "Право на владу" на "1+1" в четверг вечером.

Он также добавил, что меморандум содержит условие сохранения независимости Национального банка.

При этом он уточнил, что меморандум не содержит требований приватизировать какие-либо предприятия.

 

Теги: #меморандум #украина #минфин #мвф
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