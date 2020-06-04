Глава Минфина отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с МВФ

Глава Министерства финансов Сергей Марченко отрицает наличие "гарантированного минимального дохода" в проекте меморандума с Международным валютным фондом (МВФ), при этом он указал, что меморандум содержит реформу налоговой и таможни как единых юрлиц.

"Реформа налоговой системы (заложенная в меморандуме - ИФ) предусматривает создание единого юрлица в Госналоговой службе, и также в Гостаможенной службе... Это то, что мы бы делали с МВФ или без МВФ", - сказал Марченко в эфире "Право на владу" на "1+1" в четверг вечером.

Он также добавил, что меморандум содержит условие сохранения независимости Национального банка.

При этом он уточнил, что меморандум не содержит требований приватизировать какие-либо предприятия.