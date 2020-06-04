Долги перед производителями электроэнергии из ВИЭ выросли до 14 млрд грн – Буславец

Задолженность ГП Гарантированный покупатель перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников достигла 14 млрд грн, сообщила врио министра энергетики Ольга Буславец.

"Задолженность ГарПока по ВИЭ уже составляет 14 млрд грн, еще 6 млрд грн предприятие должно НАЭК "Энергоатом". Таким образом, мы имеем долги "ГарПока" в размере 20 млрд грн", – сказала она на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ в четверг.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" на конец мая перед компаниями ВИЭ превышал 9 млрд грн, а уровень его расчетов за март 2020 года составил 11%, а в апреле и мае упал соответственно до 5% и 7%.