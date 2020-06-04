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20:43 04.06.2020

Всеукраинский совет церквей инициирует встречу с Зеленским для обсуждения противодействия домашнему насилию и коммерческого суррогатного материнства

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Всеукраинский совет церквей инициирует встречу с Зеленским для обсуждения противодействия домашнему насилию и коммерческого суррогатного материнства

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций инициирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов противодействия домашнему насилию и проблематика коммерческого суррогатного материнства, сообщает пресс-службы Совета.

"На повестке дня - необходимость формирования государственной семейной политики, вопросы противодействия домашнему насилию, которое увеличилось в условиях введенного в Украине карантина, и проблематика коммерческого суррогатного материнства. Эти вопросы и другие социальные вызовы, которые требуют налаживания государственно-конфессионального взаимодействия, Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций предлагает обсудить лично с президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.

Так, Совет церквей подчеркивает необходимость формирования государственной семейной политики с учетом демографической ситуации в Украине, большой процент разводов и детей, воспитывающихся поэтому в неполных семьях.

"Необходимо направить значительные усилия государства и гражданского общества в поддержку семей, материнства и отцовства, на внедрение в учебный процесс программ по подготовке к семейной жизни, создание надлежащих социальных и других условий для минимизации абортов, на ликвидацию системы содержания и воспитания детей в интернатных учреждениях и популяризировать усыновление среди граждан Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, Совет призывает вместо ратификации Стамбульской конвенции, которая, по их мнению, ангажирована гендерной идеологией, развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин.

"То есть пойти по пути тех странах Европы, которые также отказались от ратификации этой Конвенции (как пример, Великобритания, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Молдова, Армения)", - подчеркивается в сообщении.

Помимо этого, Совет отмечает, что особым резонансом отзывается в обществе проблематика коммерческого суррогатного материнства, которое превратилось в бизнес по торговле детьми в Украине. Также религиозные представители выразили свою поддержку уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе, который, по их мнению, откровенно назвал риски, с которыми сталкиваются женщины и дети, рожденные в результате суррогатного материнства.

"Эти вопросы, а также объединение усилий власти и религиозного сообщества в помощи нуждающимся, которые пострадали от российской агрессии и от негативных последствий карантина для экономики государства, требуют безотлагательного решения с помощью системного и конструктивного диалога между руководством государства и религиозным сообществом", - говорится в обращении.

Как сообщалось, последний раз Зеленский встречался с членами Всеукраинского совета церквей в декабре 2019 года.

Теги: #зеленский #церковь #встреча
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