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20:07 04.06.2020

В КС поступило представление Верховного суда о конституционности введенных на время карантина ограничений прав и свобод граждан

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В КС поступило представление Верховного суда о конституционности введенных на время карантина ограничений прав и свобод граждан

В Конституционный суд Украины сегодня, 4 июня, поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установленных на время карантина ограничений прав и свобод граждан, сообщает отдел коммуникаций КС и правового мониторинга.

"Сегодня, 4 июня 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом министров Украины и Верховной Радой", - говорится в сообщении.

В частности, Верховный суд просит проверить на соответствие Конституции Украины подпункты 5, 6, 7, 14 пункта 3, абзац шестой пункта 6 постановления Кабинета министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и этапов ослабление противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года №392.

А также суд просит проверить пункты 10, 17 Порядка осуществления противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией, утвержденного постановлением Кабмина от 20 мая 2020 №392, части первую и третью ст.29 закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 14 ноября 2019 №294-ІХ; абзац девятый пункта 2 раздела 11 "Заключительные положения" закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 13 апреля 2020 №553-ІХ.

Отмечается, что с текстом конституционного представления можно ознакомиться на официальном веб-сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Теги: #карантин #представление #кс
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