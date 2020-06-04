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19:33 04.06.2020

Саррадж обещает вести борьбу против Хафтара до победного конца

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Саррадж обещает вести борьбу против Хафтара до победного конца

Премьер-министр Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файез Саррадж в четверг заявил, что намерен продолжать борьбу против Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара, пока не одержит полную победу.

"Правительство национального согласия Ливии продолжит борьбу вплоть до окончательной победы над противником", - приводит агентство "Анадолу" слова Сарраджа после его переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Саррадж также призвал "военизированные формирования Хафтара оставить ливийский народ в покое". По его словам, Триполи в будущем не станет вести переговоры с Хафтаром.

Он добавил, что на сегодняшний момент его силы вернули под контроль все территории в окрестностях Триполи. "И это успех для всех нас", - указал Саррадж.

Теги: #ливия #борьба #премьер
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