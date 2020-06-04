Приказ КГГА об отмене госаттестации в форме ВНО для выпускников является недействительным и не подлежащим к исполнению

Приказ Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации "Об освобождении в 2019/2020 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации" является недействительным и не подлежащим исполнению, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"В соответствии с требованиями законодательства, этот приказ Департамента подлежит государственной регистрации в соответствующем территориальном органе Министерства юстиции Украины. Нормативно-правовые акты могут быть направлены для выполнения только после их государственной регистрации и официального опубликования. В случае нарушения данных требований нормативно-правовые акты считаются не вступившими в силу и не могут быть применены. При направлении на выполнение и опубликовании нормативно-правового акта обязательным является ссылка на дату и номер его государственной регистрации", - говорится в разъяснении Минобразования.

Кроме того, госрегистрация нормативно-правовых актов органов власти осуществляется после проведения правовой экспертизы таких актов. Отмечается, что цель экспертизы - проверить их на соответствие актам высшей юридической силы, в частности Конституции и законам Украины, актам президента, Кабмина, приказам министерств и тому подобное.

"Сейчас действующее законодательство Украины не наделяет ни Минобразования Украины, ни местные органы исполнительной власти (или их структурные подразделения) полномочиями освобождать учеников от государственной итоговой аттестации, что происходит в форме внешнего независимого оценивания", - подчеркнули в ведомсвте.

Как сообщалось, мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 3 июня заявил, что Департамент образования города предложил отменить в этом году Государственную итоговую аттестацию для одиннадцатых классов.