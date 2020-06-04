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18:24 04.06.2020

Прокурор Киевской местной прокуратуры задержан во время получения $100 тыс. - ГБР

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Прокурор Киевской местной прокуратуры задержан во время получения $100 тыс. - ГБР

Правоохранители сегодня, 4 июня, задержали прокурора одной из местных прокуратур Киева при получении $100 тыс., которые он требовал за решение вопроса о закрытии уголовного производства, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"По предварительной информации, будучи прокурором в уголовном производстве по факту служебной халатности членов правления одного из банков, получил от представителя финансового учреждения денежные средства в сумме $100 тыс. За деньги прокурор якобы должен был принять решение о закрытии уголовного производства, а также обещал в дальнейшем "крышевать" деятельность банка", - говорится в сообщении.

Так, правоохрантели задержали прокурора в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в помещении банка. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Сейчас решается вопрос о сообщении прокурору о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Теги: #взятка #гбр #прокурор #киевская_область
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