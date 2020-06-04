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18:21 04.06.2020

В Славянске подтверждено 19 новых случаев COVID-19

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В Славянске подтверждено 19 новых случаев COVID-19

В Славянск (Донецкая обл.) за сутки лабораторно подтверждено 19 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает пресс-слжуба Славянского городского совета.

"Сегодня, 4 июня, мы получили результаты ПЦР-исследований по вчерашним подозрениями на инфицирование. Результат пугающий - 19 новых больных в сутки", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

В связи с этим власти города просят всех максимально воздержаться от контактов с посторонним людьми и по возможности оставаться дома и придерживайтесь норм коронавирусом и 12 выздоровели (с начала пандемии 174 заболели, 5 умерли и 109 выздоровели).

Теги: #коронавирус #славянск
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