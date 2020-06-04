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18:01 04.06.2020

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе в четверг

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Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе в четверг

Российские наемники с начала суток, 4 июня, два раза обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение 4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. По украинским военнослужащим, выполняющих задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь неподалеку Орехово из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а защитников Новгородского агрессор обстрелял из крупнокалиберных пулеметов", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что с начала суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Теги: #рф #оос
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