У сотрудников военных комиссариатов в Ривном выявили COVID-19 - ОГА

В Ривном зафиксированы случаи заражения коронавирусной болезнью COVID-19 среди сотрудников военных комиссариатов, сообщает пресс-служба Ривненской областной государственной администрации (ОГА).

"В Ривном у сотрудников военных комиссариатов лабораторными тестами подтверждено заболевание коронавирусом. В помещении работают врачи-эпидемиологи, проводится дезинфекция. Больные в удовлетворительном состоянии, находятся на самоизоляции", - сказано в сообщении ОГА на странице в "Фейсбук".

Отмечается, что учреждение работает в обычном режиме, в частности выполняются поставленные Кабмином задачи относительно призыва граждан на срочную службу.

Как сообщалось, по состоянию на утро 4 июня в области лабораторно подтвердилось 18 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, в целом инфицированными являются 1903 человек, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль в "Фейсбук".