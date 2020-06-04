Украина и Румыния договорились об активизации диалога по вопросам нацменьшинств - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в ходе телефонного разговора договорились об активизации диалога по вопросам национальных меньшинств, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Министры договорились об активизации диалога по вопросам национальных меньшинств, в частности продолжении VII заседания Смешанной украинско-румынской комиссии по вопросам обеспечения прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и возобновлении переговоров по заключению Протокола о сотрудничестве в области образования между Министерством образования и науки Украины и Министерством национального образования Румынии", - сказано в сообщении ведомства.

Также министры обсудили перспективы двустороннего политического диалога на высшем уровне, дальнейшего развития торговли, инвестиций, пограничной инфраструктуры и энергетической сферы.

Главы МИД отдельно остановились на вопросах военно-технического сотрудничества с акцентом на обеспечении безопасности в регионе Черного моря.

Кроме того, стороны согласились, что европейские страны должны быть солидарными в вопросе противодействия попыткам Российской Федерации "легализовать" временную оккупацию украинских земель.

Также Кулеба поблагодарил румынскую сторону за предложение предоставить Украине гуманитарную помощь для противодействия распространению COVID-19.

По приглашению Ауреску глава МИД Украины выразил готовность посетить Румынию с визитом.