В Харькове пресечена деятельность группы, организовавшей производство и продажу через интернет фальсифицированной подакцизной продукции

Сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно со следователями следственного управления, следователями Московского райотдела полиции и бойцами полка полиции особого назначения под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №4 пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и реализацией фальсифицированных подакцизных товаров.

"Установлено, что более 10 чел. в течение 2019-2020 гг. незаконно покупали, хранили, фасовали, транспортировали и в дальнейшем сбывали алкогольные напитки из недоброкачественного сырья с явными признаками подделки марок акцизного налога Украины. Злоумышленники распространяли продукцию с помощью интернет и магазина. Фигуранты торговали элитным алкоголем без акцизных марок и организовали его доставку по Харькову и Харьковской области", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Во время санкционированных обысков работники полиции обнаружили и изъяли автомобили Mersedes Sprinter и Volkswagen, 4 ед. компьютерной техники, 7 мобильных телефонов, денежные средства в сумме 890 тыс. грн, 1200 EUR, $14,5 тыс. и 32,65 тыс. рублей. Кроме того, изъяято более 3500 литров спиртосодержащей жидкости (во флягах объемом 5 и 10 литров), более 20 тыс. бутылок фальсифицированных водки и коньяка (объемом 0,5 и 0,7 л), в том числе элитных напитков с марками акцизного сбора с признаками подделки, 800 пачек сигарет "Комплимент" неустановленного производства, с марками акцизного сбора с признаками подделки и черновые записи с учетом продукции и расчетов за товар.