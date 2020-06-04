События

16:36 04.06.2020

В Харькове пресечена деятельность группы, организовавшей производство и продажу через интернет фальсифицированной подакцизной продукции

2 мин читать
В Харькове пресечена деятельность группы, организовавшей производство и продажу через интернет фальсифицированной подакцизной продукции

Сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно со следователями следственного управления, следователями Московского райотдела полиции и бойцами полка полиции особого назначения под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №4 пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и реализацией фальсифицированных подакцизных товаров.

"Установлено, что более 10 чел. в течение 2019-2020 гг. незаконно покупали, хранили, фасовали, транспортировали и в дальнейшем сбывали алкогольные напитки из недоброкачественного сырья с явными признаками подделки марок акцизного налога Украины. Злоумышленники распространяли продукцию с помощью интернет и магазина. Фигуранты торговали элитным алкоголем без акцизных марок и организовали его доставку по Харькову и Харьковской области", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Во время санкционированных обысков работники полиции обнаружили и изъяли автомобили Mersedes Sprinter и Volkswagen, 4 ед. компьютерной техники, 7 мобильных телефонов, денежные средства в сумме 890 тыс. грн, 1200 EUR, $14,5 тыс. и 32,65 тыс. рублей. Кроме того, изъяято более 3500 литров спиртосодержащей жидкости (во флягах объемом 5 и 10 литров), более 20 тыс. бутылок фальсифицированных водки и коньяка (объемом 0,5 и 0,7 л), в том числе элитных напитков с марками акцизного сбора с признаками подделки, 800 пачек сигарет "Комплимент" неустановленного производства, с марками акцизного сбора с признаками подделки и черновые записи с учетом продукции и расчетов за товар.

Теги: #контрафакт #киберпреступность #полиция #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:10 04.06.2020
Штат отделения полиции в г.Кагарлык полностью сокращен – замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Штат отделения полиции в г.Кагарлык полностью сокращен – замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

14:16 04.06.2020
Во всех подразделениях Нацполиции заработает система круглосуточного контроля действий правоохранителей - Аваков

Во всех подразделениях Нацполиции заработает система круглосуточного контроля действий правоохранителей - Аваков

13:44 04.06.2020
МВД не собирается скрывать факты нарушений со стороны полицейских и обеспечит немедленную реакцию

МВД не собирается скрывать факты нарушений со стороны полицейских и обеспечит немедленную реакцию

09:27 04.06.2020
Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными массовыми акциями

Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными массовыми акциями

04:38 04.06.2020
Харьковские патрульные, требовавшие перечислить взятку через мобильное приложение, предстанут перед судом

Харьковские патрульные, требовавшие перечислить взятку через мобильное приложение, предстанут перед судом

03:36 04.06.2020
Харьковчанину грозит 3 года тюрьмы за интернет-мошенничество

Харьковчанину грозит 3 года тюрьмы за интернет-мошенничество

23:45 03.06.2020
Правоохранители задержали участников общественной организации в Харьковской области за вооруженный конфликт с полицейскими

Правоохранители задержали участников общественной организации в Харьковской области за вооруженный конфликт с полицейскими

10:01 03.06.2020
Правоохранители сообщили о подозрении сотруднику российского спецподразделения ОМОН за избиение крымчанина на почве национальной ненависти

Правоохранители сообщили о подозрении сотруднику российского спецподразделения ОМОН за избиение крымчанина на почве национальной ненависти

20:07 02.06.2020
По факту присвоения имущества Госрезерва в Тернопольской области открыто уголовное производство - МВД

По факту присвоения имущества Госрезерва в Тернопольской области открыто уголовное производство - МВД

17:37 02.06.2020
Правоохранители задержали еще 13 участников перестрелки в Броварах, в том числе криминального авторитета "Виха" или "Журавль" - Аваков

Правоохранители задержали еще 13 участников перестрелки в Броварах, в том числе криминального авторитета "Виха" или "Журавль" - Аваков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня

Количество больных Covid-19 за сутки вновь выросло в большинстве областей Украины

В Украине за минувшие сутки 588 новых случаев Covid-19, 12 ранее заболевших умерли, 602 выздоровели

Кличко: Еще у 77 жителей Киева обнаружили коронавирус, среди них - 15 медиков

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 85 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд взял под стражу с возможностью залога мошенников, "продававших" должность главы Харьковской ОГА и начальника облналоговой

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 6,5 тыс., скончались 78 человек

Утечка коронавируса в Китае произошла непреднамеренно - экс-глава британской разведки

Суд разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня

Кабмин может смягчить ограничения по количеству людей в тургруппах на следующей неделе - главсанврач

Минздрав Украины прогнозирует заражение COVID-19 более 33 тыс. медиков

Наряды Нацгвардии усиливают прибрежные зоны и зоны отдыха вблизи Азовского моря

Восемь областей Украины не готовы к послаблению карантина с 5 июня

С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

В Киеве возобновили работу спортивные школы и разрешили спортивно-массовые мероприятия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА