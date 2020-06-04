Утечка коронавируса в Китае произошла непреднамеренно - экс-глава британской разведки

Бывший глава Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Ричард Дирлов считает, что пандемия коронавируса COVID-19 началась случайно, когда произошла утечка вируса из лаборатории в китайском Ухане, сообщила газета The Daily Telegraph в четверг.

"Я думаю, что это (пандемия - ИФ) началось со случайности", - заявил Дирлов в подкасте The Telegraph Planet Normal.

Как подчеркнул бывший глава спецслужбы, он не считает, что Китай намеренно распространил вирус, в то же время обвинил Пекин в сокрытии масштабов его распространения.

В интервью экс-глава разведки также заявил, что видел "важный научный доклад" - норвежско-британское исследование, в котором выдвигается предположение, что вирус не является природным, а был создан искусственно китайскими учеными. Этот факт, по мнению Дирлова, дает основания полагать, что Китай должен выплатить компенсацию за случаи смерти пациентов с COVID-19 и обрушившуюся на мир экономическую катастрофу.

"Это поднимает вопрос: если бы Китай принял на себя ответственность, выплатил бы он компенсации? Я думаю, это заставило бы любую страну пересмотреть отношения с Китаем и отношения международного сообщества по отношению к руководству Китая", - добавил экс-глава MI6.

По словам Дирлова, в научной статье профессора больницы Лондонского университета Ангуса Далглеиша и норвежского вирусолога Бергера Соренсена отмечается, что в генетической последовательности COVID-19 были обнаружены внедренные ключевые элементы, с помощью которых вирус крепится к клеткам человека.

"Вспышка SARS-CoV-2 (COVID-19) значительно отличается от других SARS (респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом - ИФ), которые мы изучали", - говорится в докладе.

Ученые подчеркнули, что усилия по созданию вакцины против коронавируса могут быть обречены на провал из-за непонимания этиологии вируса. Таким образом, исследователи начали разработку собственной вакцины, производимой норвежской фармацевтической компанией Immunor AS, которую возглавляет Соренсен.

Научный доклад был несколько раз переписан. В ранней его версии говорилось, что новый коронавирус следует называть "уханьским вирусом", и утверждалось, что "вне всякого разумного сомнения вирус был разработан".

The Daily Telegraph отмечает, что доклад Далглеиша и Соренсена еще не был принят для публикации в каком-либо научном журнале.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News в мае сообщил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань.

Он отметил, что многие эксперты считают, что вирус имеет искусственное происхождение, в то же время добавив, что осведомлен о сообщениях ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении вируса.