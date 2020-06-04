Во всех подразделениях Нацполиции заработает система круглосуточного контроля действий правоохранителей - Аваков

Во всех подразделениях Национальной полиции Украины будет функционировать система круглосуточного контроля действий должностных лиц, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Называться она будет "Сustody Records". Механизм - онлайн регистрация задержанных лиц во всех подразделениях полиции, начиная с момента фактического задержания лица, подачи жалоб и других механизмов контроля за действиями должностных лиц в режиме 24/7. В настоящее время происходит апробация данного пилотного проекта в полиции Кировоградской области. Он предусматривает переоборудование помещений 10 отделов и отделений полиции", - объяснил Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Внедрение проекта во всех подразделениях полиции в стране обойдется, по предварительным расчетам, более 20 млн евро.

"Министерство внутренних дел принимает все меры по очистке рядов полиции и строго наказывает виновных, и в то же время системно воплощает современные европейские стандарты правоохранительной деятельности и новейшие технологии для контроля и мониторинга", - подчеркнул Аваков.