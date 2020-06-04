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11:31 04.06.2020

В Киеве возобновили работу спортивные школы и разрешили спортивно-массовые мероприятия

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В Киеве возобновили работу спортивные школы и разрешили спортивно-массовые мероприятия

В начале недели произошло ослабление противоэпидемических мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта города Киева, а также разрешено проведение спортивных, молодежных и спортивно-массовых мероприятий, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Обязательным условием остается одновременное пребывание в заведении не более одного человека на 10 квадратных метров площади зала для индивидуальных занятий и одного человека на 5 квадратных метров площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе). Работники и посетители обязательно должны иметь при себе защитную маску или респиратор", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Кроме того, разрешено проведение спортивных, молодежных и спортивно-массовых мероприятий, в том числе массовые тренировки на открытых площадках, и спортивные соревнования. Важно то, что участие в таких мероприятиях могут принимать не более 50 человек, кроме мероприятий, предусматривающих пребывание участников в течение длительного периода на одной территории.

"Несмотря на возобновление работы спортивных учреждений, мы подчеркиваем, что карантин продолжается и необходимо соблюдать личную гигиену и дезинфекции рук. Мы следим за тем, чтобы администрации спортивных школ соблюдали все правила и рекомендации, и создавали надлежащие условия для обеспечения проведения учебно-воспитательного процесса во время карантина", - отметила и.о. директора Департамента молодежи и спорта Панченко Людмила.

"Также разрешено функционирование бассейнов для учебно-тренировочных групп и индивидуального посещения. Такие занятия проводятся при условии соблюдения норм одновременного пребывания на одной дорожке", - говорится в сообщении.

Во всех зонах проведения занятий и массово-спортивных мероприятий размещены дополнительные места для обработки рук антисептиками, бумажные полотенца и контейнеры для их утилизации. А перед началом тренировок или во время мероприятия обязательно измеряется температура работникам и посетителям.

Теги: #киев #коронавирус #кгга #спорт
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