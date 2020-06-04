Среди военнослужащих ВСУ за сутки подтверждены 10 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки среди военнослужащих Вооруженных сил Украины зарегистрированы 10 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"По состоянию на 10:00 4 июня в Вооруженных силах Украины болеет 131 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 128 человек, летальных случаев – 4", - указывается в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 500 человек. Количество военнослужащих в которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 76 человек.

В учреждениях здравоохранения находятся четыре человека – двое военнослужащих в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ", в Ивано-Франковской городской больнице – один военнослужащий и один сотрудник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Шесть человек (Ровенская область - трое военнослужащих и один работник ВСУ, Днепропетровская, Львовская - по одному работнику ВСУ) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.