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10:19 04.06.2020

Киргизия возобновит внутреннее авиасообщение с 5 июня, международное может открыться с 15 июня

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Киргизия возобновит внутреннее авиасообщение с 5 июня, международное может открыться с 15 июня

Внутреннее авиасообщение в Киргизии возобновится с 5 июня, а не с 8 июня, как планировалось ранее, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорог в четверг.

"Республиканским оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 принято решение, что с 5 июня будут запущены внутренние авиарейсы и общественный транспорт между регионами республики", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, обсуждается возможность открытия международного авиасообщения с 15 июня. "По итогам межведомственного совещания принято решение разработать алгоритм возобновления международных авиаперевозок", - отмечает пресс-служба.

Со стороны министерства культуры и туризма поступило предложение открыть международные пункты пропуска в аэропортах "Манас", "Ош" и "Тамчы" с 15 июня. Предлагается проверять прибывающих пассажиров на COVID-19 и исключить обсервацию на международных перевозках.

По данным на 4 июня в Киргизии подтверждены 1 тыс. 899 случаев заражения коронавирусом, 20 человек скончались, 1 тыс. 292 излечились от инфекции. С 11 мая в стране был снят режим чрезвычайного положения, отменен комендантский час.

Теги: #авиасообщение #киргизия #коронавирус
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