МККК передал на Донбасс более 50 тонн гумпомощи – Госпогранслужба
В среду, 3 июня, пограничники Донецкого отряда оформили и пропустили через линию разграничения три автомобиля с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.
"Автомобили со строительными материалами общим весом более 53 тонн последовали по маршруту "Киев-Донецк" из КПВВ "Новотроицкое", - сообщает в четверг утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
В ведомстве отметили, что гуманитарный груз направлен цивильным гражданам, проживающим на временно оккупированной территории Украины и непосредственно пострадавшим от агрессии РФ.