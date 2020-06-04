МККК передал на Донбасс более 50 тонн гумпомощи – Госпогранслужба

В среду, 3 июня, пограничники Донецкого отряда оформили и пропустили через линию разграничения три автомобиля с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.

"Автомобили со строительными материалами общим весом более 53 тонн последовали по маршруту "Киев-Донецк" из КПВВ "Новотроицкое", - сообщает в четверг утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве отметили, что гуманитарный груз направлен цивильным гражданам, проживающим на временно оккупированной территории Украины и непосредственно пострадавшим от агрессии РФ.