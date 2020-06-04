Минздрав планирует до конца недели представить правила эпидбезопасности при возобновлении авиасообщения
Министерство здравоохранения Украины планирует до конца текущей недели представить правила эпидбезопасности при возобновлении авиасообщения, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Сейчас разрабатываем правила с учетом европейского опыта и требований, которые будут предъявлять наши европейские партнеры или другие страны, в которых уже открыто международное авиасообщение", - сказал он на брифинге в четверг.
Степанов сообщил, что "разработкой правил занимаются специалисты, с которыми мы работаем с начала эпидемии".
"На этой неделе мы придем к формулированию четких правил с учетом международного опыта и требования", - сказал он.