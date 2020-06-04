Количество больных Covid-19 за сутки вновь выросло в большинстве областей Украины

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 7 из 24 областей Украины и в Киеве, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром.

Больше всего новых случаев заболевания Cоvid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Житомирской, Львовской областях и в Киеве (больше 50 случаев). Наибольшее количество случаев выздоровления было зафиксировано в Днепропетровской, Закарпатской, Киевской Одесской областях и в Киеве (больше 50 случаев).

Всего за минувшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 27 новых случаев заболевания Covid-19 и 20 случаев выздоровления (с начала пандемии было 1 077 заболевших, 16 умерших и 677 выздоровевших), сейчас в области болеет 384 человека (на 7 больше за сутки);

- в Волынской области - 27 случаев заболевания, 2 - смерти и 16 - выздоровления (за все время 986 заболели, 29 умерли и 294 выздоровели), сейчас болеет 663 человека (на 9 больше за сутки);

- в Днепропетровской области 7 новых случаев заболевания и 82 – выздоровления (за все время 957 заболели, 21 умер и 349 выздоровели), сейчас болеет 587 человек (на 75 меньше за сутки);

- в Донецкой области 8 человек заболели и 12 выздоровели (с начала пандемии 174 заболели, 5 умерли и 109 выздоровели), сейчас болеет 60 человек (на 4 меньше за сутки);

- в Житомирской области 53 новых случая заболевания и 2 - выздоровления (за все время 833 заболели, 14 умерли и 474 выздоровели), сейчас болеет 345 человек (на 51 больше за сутки);

- в Закарпатской области 21 человек заболел и 90 выздоровели (с начала пандемии - 1 257 заболели, 28 умерли и 524 выздоровели), сейчас болеет 705 человек (за сутки на 69 меньше);

- в Запорожской области 6 человек заболели, 1 - смерти и 11 - выздоровели (с начала пандемии 469 заболели, 14 умерли и 269 выздоровели), сейчас болеет 186 человек (на 6 меньше за сутки);

- в Ивано-Франковской области 26 человек заболели, 1 умер и 25 выздоровели (1 491, 84 и 887 соответственно с начала пандемии), сейчас болеет, как и днем ранее, 520 человек;

- в Киеве подтверждено 77 новых случаев заболевания Covid-19 и 93 выздоровления (всего 3 210 случая заболевания, 69 - смерти и 849 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 292 человек (за сутки на 16 меньше);

- в Киевской области 21 человек заболел, 1 умер и 54 выздоровели (с начала пандемии 1 673, 37 и 472 соответственно), сейчас болеет 1 164 человека (за сутки на 34 меньше);

- в Кировоградской области 3 новых случая заболевания и 6 - выздоровления (за все время 526 заболели, 26 умерли и 409 выздоровели), сейчас болеет 91 человек (на 3 меньше за сутки);

- в Луганской области 2 новых случая заболевания и 1 выздоровления (с начала пандемии 51 заболели и 41 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 10 человек (на 1 больше за сутки);

- во Львовской области 85 новых случаев заболевания, 3 - смерти и 33 - выздоровления (за все время - 1 915, 62 и 490 соответственно), сейчас болеет 1 363 человека (на 49 больше за день);

- в Николаевской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии 295 заболели, 7 умерли и 182 выздоровели), сейчас, как и днем ранее, болеет 106 человек;

- в Одесской области 20 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 59 выздоровления (с начала пандемии 933, 18 и 290 соответственно), сейчас болеет 625 человек (на 40 меньше за сутки);

- в Полтавской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии 272 заболевших, 13 умерших и 253 выздоровевших), сейчас, как и днем ранее, болеет 6 человек;

- в Ривненской области 32 новых случаев заболевания и 26 - выздоровления (за все время - 1 905, 40 и 1 019 соответственно), сейчас болеют 846 человек (на 6 больше за сутки);

- в Сумской области 3 человека заболели, умерших и выздоровевших за сутки не было (с начала пандемии 177 заболели, 4 умерли и 147 выздоровели), сейчас болеет 26 человека (на 3 больше за сутки);

- в Тернопольской области 20 новых случаев заболевания и 10 - выздоровления (за все время 1 220 заболели, 26 умерли и 958 выздоровели), сейчас болеет 236 человека (на 10 больше за сутки);

- в Харьковской области 35 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 4 – выздоровления (за все время 1 166, 49 и 471 соответственно), сейчас болеет 646 человек (за сутки на 30 больше);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано (с начала пандемии 179 заболевших, 3 умерших и 161 выздоровевший), сейчас, как и сутки ранее, болеет 15 человек;

- в Хмельницкой области 28 новых случаев заболевания и 17 - выздоровления (за все время 497 заболели, 11 умерли и 276 выздоровели), сейчас болеет 210 человек (на 11 больше за сутки);

- в Черкасской области 13 человек заболели и 7 выздоровели (с начала пандемии 429 заболели, 16 умерли и 327 выздоровели), сейчас болеет 86 человек (на 6 больше за сутки);

- в Черновицкой области подтверждено 39 новых случаев заболевания Covid-19, 1 - смерти и 34 случаев выздоровления (3 481 заболевших, 148 умерших и 1051 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 282 человека (на 4 больше, чем днем ранее);

- в Черниговской области 35 новых случаев заболевания и 1 - смерти (за все время 238 заболевших, 7 умерших и 63 выздоровевших), сейчас болеет 168 человек (на 34 больше за сутки).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксирован антирекорд по количеству выявления новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 - 588, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 602 выздоровели. В настоящее время в Украине Covid-19 болеют 13 622 человек, что на 26 больше, чем днем ранее.

По состоянию на утро 3 июня в Украине за сутки было зафиксировано 483 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 8 человек из числа ранее заболевших скончались, 328 выздоровели. Всего в среду в Украине б