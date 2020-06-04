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09:46 04.06.2020

Во Львовской области бывший солдат Нацгвардии получил травмы после "общения" с сельским головой

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Во Львовской области бывший солдат Нацгвардии получил травмы после "общения" с сельским головой

Глава Львовской областной государственной администрации (ОГА) Максим Козицкий взял под личный контроль расследование инцидента в селе Жировка Пустомитовского района при участии сельского головы Николая Пущака и бывшего солдата Нацгвардии Ярослава Билыка.

"В результате "общения" с должностным лицом органа местного самоуправления у Ярослава разбит нос и сломана рука! Расследование этого дела я немедленно взял пол личный контроль. И я, как глава ЛОДА, требую от полиции быстро и объективно расследовать данное дело", - цитирует Козицкого пресс-служба ОГА.

Отмечено, что инцидент произошел 3 июня.

Теги: #нацгвардия #львовская_область
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