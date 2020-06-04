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09:46 04.06.2020

Минздрав будет рекомендовать дополнительные карантинные меры в случае роста количества заболевших COVID-19 – Степанов

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Минздрав будет рекомендовать дополнительные карантинные меры в случае роста количества заболевших COVID-19 – Степанов

Министерство здравоохранения будет рекомендовать вводить дополнительные карантинные меры в случае роста количества заболевших COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Чтобы снизить риск инфицирования, нужно соблюдать противоэпидемические меры, которые разработали ведущие специалисты, и рекомендации Минздрава. Иначе мы можем видеть увеличение количества заболевших. Минздрав тогда будет рекомендовать введение каких-то дополнительных мер", - сказал он на брифинге в четверг.

Министр подчеркнул, что вводя адаптивный карантин, Минздрав предполагал, что будет рост количества заболевших, и в настоящее время полностью контролирует ситуацию.

"Применяя адаптивный карантин, у нас было понимание, что будет увеличение заболевших. Минздрав полностью контролирует ситуацию и по каждому случаю проводятся эпидрасследования", - пояснил Степанов.

"Прошу придерживаться рекомендаций, которые дает Минздрав. COVID-19 - это серьезная болезнь, от которой умирают люди", - подчеркнул министр.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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