В Новой Зеландии почти две недели нет новых заражений COVID-19

В Новой Зеландии на протяжении 13 дней подряд не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил в четверг генеральный директор службы здравоохранения страны Эшли Блумфилд.

По данным Блумфилда, на данный момент в стране болеет всего один человек.

Всего в стране с начала вспышки коронавируса диагностировали 1 тыс. 504 заражения, зафиксировано 22 летальных исхода среди инфицированных. 1 тыс. 481 заболевший выздоровел.