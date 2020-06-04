Полиция и Нацгвардия усилили меры безопасности в центре Киева в связи с запланированными массовыми акциями

Правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале Киева в связи с запланированными акциями, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабинета Министров Украины. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается, что организаторы анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения на отдельных улицах в центре столицы.

Правоохранители призывают организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства и карантинные ограничения и не нарушать общественный порядок.