Число жертв коронавируса в мире превысило 386 тыс. человек, число инфицированных - 6,5 млн

Число скончавшихся в мире от связанных с коронавирусом заболеваний достигло 386 тыс. 73 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 755, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На утро среды этот показатель составлял 4 тыс. 686.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 6 млн 511 тыс. 696 инфицированных COVID-19, рост составил 128 тыс. 745 против 112 тыс. 193 сутками ранее, излечились более 2,8 млн человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 6 млн 583 тыс. 585 человек, скончались более 388 тыс., излечились 3,17 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 851 тыс. 520 (107 тыс. 175 скончавшихся), Бразилии - 584 тыс. 16 (32 тыс. 548), Великобритании - 281 тыс. 270 (39 тыс. 811), Испании - 240 тыс. 326 (27 тыс. 128), Италии - 233 тыс. 836 (33 тыс. 601), Индии - 216 тыс. 919 (6 тыс. 88), Франции - 188 тыс. 802 (29 тыс. 24), Германии - 184 тыс. 121 (8 тыс. 602), Перу - 178 тыс. 914 (4 тыс. 894), Турции - 166 тыс. 422 (4 тыс. 609), Иране - 160 тыс. 696 (8 тыс. 012), Чили - 113 тыс. 628 (1 тыс. 275), Мексике - 101 тыс. 238 (11 тыс. 729).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 49,8 против 49,1 в среду. В США он достиг 330 человек, Испании - 580, Великобритании - 585, Италии - 556, Бразилии - 153, Франции - 456, Германии - 104, Турции - 55, Иране - 95, Индии - 4, Перу - 149, Чили - 67, Мексике - 91. В России, сообщает портал, на утро среды этот показатель составлял 36.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией, по состоянию на утро среды было выявлено 432 тыс. 277 заболевших, зафиксировано 5 тыс. 215 летальных исходов. 195 тыс. 957 человек вылечились.

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах.