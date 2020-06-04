В Украине за минувшие сутки 588 новых случаев Covid-19, 12 ранее заболевших умерли, 602 выздоровели

588 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро четверга, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 602 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 483 новых случаях инфицирования Covid-19 за предшествовавшие сутки, 2 июня – о 328, 1 июня – о 340 новых случаях, 31 мая – о 468 новых заболевших.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром, количество инфицированных нарастающим итогом составило 25 411 человек, 11 042 выздоровели, 747 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 622 человек, что на 26 больше, чем днем ранее.

Как сообщается на странице Центра общественного здоровья Минздрава Украины в соцсети Фейсбук, в общем в Украине заболели 1 829 детей и 4 888 медиков. На амбулаторном лечении 17 674 пациентов, из них 1 532 ребенка и 3 965 медработников. Всего нуждались в госпитализации 7 737 человек, из них 297 детей и 923 медики.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 297 человек, в том числе один ребенок и 28 медиков.

Из числа людей, которые выздоровели, 2 634 медработников и 784 ребенка. 38 медиков умерли от осложнений COVID-19.