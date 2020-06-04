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08:55 04.06.2020

Кличко: Еще у 77 жителей Киева обнаружили коронавирус, среди них - 15 медиков

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Кличко: Еще у 77 жителей Киева обнаружили коронавирус, среди них - 15 медиков

Еще у 77 жителей Киева за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, среди них - 15 медиков и 12 детей, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось еще на 77 человек. Среди них 15 медиков. На сегодня в столице уже 3 210 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко на своей странице в социальной сети Facebook в четверг.

Среди заболевших 39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет и 9 девочек от одного года до 17. также 26 мужчин от 24 до 82 лет и трое мальчиков. Одному из них два года, двум - по 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 больных. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 93 жителя столицы. Всего коронавирус преодолели 849 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15, в Подольском - 12, в Шевченковском районе - 10 случаев.

"Все призывы беречься и соблюдать правила - не пустые слова. Потому что вирус не отступает и продолжает поражать и взрослых, и детей. Не будьте легкомысленными, не пренебрегайте элементарными правилами! Берегите себя!" - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус
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