Трамп не считает нужным привлекать военных для подавления протестов в стране

Президент США Дональд Трамп считает, что привлекать военных для подавления протестов в стране не потребуется.

"Я не думаю, что нам придется это делать", - ответил Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV на вопрос, нужно ли отправлять военных в американские города для восстановления правопорядка.

Между тем, Пентагон изменил планы о возвращении на место постоянной дислокации военнослужащих, отправленных в район близ Вашингтона.

Министр сухопутных сил США Райан Маккарти сообщил агентству Associated Press, что план отправки домой части примерно 1 тыс. 300 действующих военнослужащих из района близ столицы изменился после внутренних переговоров в Пентагоне и участия министра обороны Марка Эспера во встрече в Белом доме.

Сообщается, что Маккарти в 10 часов в среду впервые получил уведомление о приказе Пентагона отправить 200 солдат 82-й воздушно-десантной дивизии на их базу в Форт-Брэгг (штат Северная Каролина), но через несколько часов Пентагон уведомил его, что Эспер отменил это решение.

Представитель Пентагона подполковник Крис Митчелл также сообщил изданию The Hill, что численность войск в этом районе не изменилась.

Войска действительной службы в районе столицы должны "оставаться в боевой готовности", но будут оставаться за пределами самого округа Колумбия, говорится в его заявлении.

Войска были отправлены в столичный регион в начале этой недели после растущих протестов и гражданских беспорядков в связи с гибелью безоружного афроамериканца Джорджа Флойда в полицейском участке Миннеаполиса.

СМИ также сообщают, что Трамп, который пригрозил развернуть войска для подавления протестов, если губернаторы не смогут совладать с демонстрантами, был недоволен пресс-конференцией, проведенной Эспером. Во время общения с журналистами министр обороны заявил, что выступает против применения закона 1807 года, который позволит президенту развернуть войска по всей стране, чтобы ответить на протесты.

"Я говорю это не только как министр обороны, но и как бывший солдат и бывший член Национальной гвардии, вариант использования действующих сил в качестве правоохранительных органов должен применяться только в крайнем случае и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Сейчас мы не находимся в подобной ситуации", - заявил Эспер.

На этом фоне 21 сенатор от Демократической партии призвал Минобороны США не использовать войска для подавления общенациональных протестов.

"Мы настоятельно призываем вас воздержаться от использования Вооруженных сил Соединенных Штатов для подавления мирного, свободного самовыражения американцев, которые осуществляют свои гражданские свободы в призыве к тому, чтобы государственные учреждения соответствовали более высоким стандартам в борьбе за расовую справедливость", - написали сенаторы в письме, направленном главе Пентагона Марку Эсперу и председателю Объединенного комитета начальников штабов генералу Марку Милли.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил использовать закон о восстаниях 1807 года, который позволит развернуть американские вооруженные силы для обеспечения внутреннего правопорядка в условиях протестов и гражданских беспорядков.

В США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда проходят массовые выступления. В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.